Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Galatasaray, MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi

Tarih21 Ocak 2017 , 18:05

Yorum
Galatasaray, MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi.

Salon: Edip Buran 

Hakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ahmet Tunca Evcil

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 14, Rana Derin 6, Malashenko 15, Mayomb 16, Moss 15, Melis Talay, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 3,  Pınar Demirok 14, Işıl Alben 13, Anderson 13, Vitola 2, Papova 11, Traore 18, İrem Naz Topuz, Cansu Köksal 2, İnci Güçlü

1. Periyot: 16-21

Devre: 36-43

3. Periyot: 48-58

Beş faulle çıkan: 30.05 Vitola (Galatasaray

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

me