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Galatasaray, MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi
21 Ocak 2017 , 18:05
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ahmet Tunca Evcil
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 14, Rana Derin 6, Malashenko 15, Mayomb 16, Moss 15, Melis Talay, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız
Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 3, Pınar Demirok 14, Işıl Alben 13, Anderson 13, Vitola 2, Papova 11, Traore 18, İrem Naz Topuz, Cansu Köksal 2, İnci Güçlü
1. Periyot: 16-21
Devre: 36-43
3. Periyot: 48-58
Beş faulle çıkan: 30.05 Vitola (Galatasaray
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
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