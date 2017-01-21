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Osmaniye, Girne Üniversitesi'ni mağlup etti
21 Ocak 2017 , 16:20
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- As Osmaniye Gençlik
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, Girne Üniversitesi'ni 75-60 yendi.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Sertan Kırklar, Mustafa Akıllıoğlu, Kerem Yılmaz
Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 19, Williams 23, Nazlı Gökdemir 2, Gardner 10, Aysu Keskin 2, Tuğçe İnöntepe 6, Grinsven 13, Büşra Akgün
Girne Üniversitesi: Williams 13, Simay Karaman 4, Özge Yavaş 5, Knezevic 11, Krivacevic 13, Betül Erkoyuncu 5, Merve Aydın 3, Gajic 6, Ayşe Vural
1. Periyot: 16-19
Devre: 35-28
3. Periyot: 67-42
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- As Osmaniye Gençlik
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