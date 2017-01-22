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Bellona AGÜ: 65 - Canik Belediyespor: 60
22 Ocak 2017 , 18:29
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Bellona AGÜ, Canik Belediyespor'u 65-60 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, İsmail Binbir
Bellona AGÜ: Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 4, Gray 16, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 11, Wright 10, Sanders 10, Mazic 1
Canik Belediyespor: Fatma Ata 4, Eldebrink 9, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Miray Şahin Yıldırım, Hülya Çoklar 4, Murphy 14, Mircheva 11, Babkina 14, Tuğba Taşçı 2, Niray Sena Aral
1. Periyot: 17-12
Devre: 37-26
3. Periyot: 50-41
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