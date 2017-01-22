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Fenerbahçe kazanmasını bildi
22 Ocak 2017 , 18:17
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. hafta maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-64 yendi.
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Günen, Serdar Saraç
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Quigley 19, Stricklen 15, Gruda 18, Lavender 17, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora, Esra Ural
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 3, Bride 11,Vandersloot 15, Bahar Çağlar 8, Holingsvorth 15, Robinson 7, Olcay Çakır Turgut 5
1. Periyot: 22-18
Devre: 40-33
3. Periyot: 63-46
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