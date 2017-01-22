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Hatay sahasında BOTAŞ'ı 71-70 yendi
22 Ocak 2017 , 18:30
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Hatay BŞB
- Adana Botaş
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 71-70 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Snytsina 12, Hurst 23, Stankovic 10, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 4, Melike Oral
BOTAŞ: Sims 18, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin 11, Kulichova 14, Tilbe Şenyürek 2, Lacy 16, İvankovic 4
1. Periyot: 20-24
Devre: 39-42
3. Periyot: 55-55
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Hatay BŞB
- Adana Botaş
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