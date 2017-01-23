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Bilyoner TKBL'de haftanın panoraması!
23 Ocak 2017 , 16:47
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Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.
TB2L’de 12.hafta oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar ve puan durumları şu şekilde:
|Tarih
|Grup
|A Takım
|B Takım
|
20.01.2017 17:00
|
A
|
ARTVİN BELEDİYE
|
64
|
-
|
60
|
ANTALYA SPOR
|
21.01.2017 14:00
|
B
|
İZMİR BŞB.
|
54
|
-
|
61
|
TENİS ESKRİM DAĞCILIK
|
21.01.2017 16:00
|
B
|
KEPEZ BELEDİYE
|
69
|
-
|
74
|
KARESİSPOR
|
21.01.2017 16:00
|
B
|
YEŞİLYURT
|
80
|
-
|
70
|
ORMAN GENÇLİK
|
21.01.2017 17:00
|
A
|
BOLU SPOR
|
77
|
-
|
55
|
MELİKGAZİ BELEDİYE
|
21.01.2017 17:00
|
B
|
AYDIN BŞB.BLD.EFE SPOR
|
87
|
-
|
65
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|
21.01.2017 18:00
|
A
|
FMV IŞIKSPOR
|
61
|
-
|
67
|
ADANASPOR
|
22.01.2017 15:00
|
B
|
ÇANKIRI BELEDİYESİ DEMİRSPOR
|
91
|
-
|
82
|
BİLECİK BELEDİYESİ
|
22.01.2017 18:00
|
A
|
TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR
|
61
|
-
|
77
|
TOFAŞ GELİŞİM
|
22.01.2017 19:00
|
A
|
İNEGÖL BELEDİYESPOR
|
81
|
-
|
70
|
MALİYE PİYANGO SK
|A GRUBU
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
ANTALYA SPOR
|
12
|
11
|
1
|
987
|
735
|
23
|
2
|
ARTVİN BELEDİYE
|
12
|
9
|
3
|
876
|
838
|
21
|
3
|
BOLU SPOR
|
12
|
8
|
4
|
825
|
764
|
20
|
4
|
TOFAŞ GELİŞİM
|
12
|
8
|
4
|
852
|
803
|
20
|
5
|
FMV IŞIKSPOR
|
12
|
7
|
5
|
791
|
750
|
19
|
6
|
İNEGÖL BELEDİYESPOR
|
12
|
5
|
7
|
817
|
806
|
17
|
7
|
ADANASPOR
|
12
|
4
|
8
|
777
|
883
|
16
|
8
|
TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR
|
12
|
4
|
8
|
787
|
856
|
16
|
9
|
MELİKGAZİ BELEDİYE
|
12
|
2
|
10
|
779
|
948
|
14
|
10
|
MALİYE PİYANGO SK
|
12
|
2
|
10
|
818
|
926
|
14
|B GRUBU
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
KARESİSPOR
|
12
|
11
|
1
|
973
|
799
|
23
|
2
|
ORMAN GENÇLİK
|
12
|
9
|
3
|
857
|
799
|
21
|
3
|
AYDIN BŞB.BLD.EFE SPOR
|
12
|
7
|
5
|
962
|
914
|
19
|
4
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|
12
|
7
|
5
|
926
|
866
|
19
|
5
|
KEPEZ BELEDİYE
|
12
|
7
|
5
|
890
|
835
|
19
|
6
|
ÇANKIRI BELEDİYESİ DEMİRSPOR
|
12
|
6
|
6
|
863
|
861
|
18
|
7
|
YEŞİLYURT
|
12
|
4
|
8
|
849
|
992
|
16
|
8
|
TENİS ESKRİM DAĞCILIK
|
12
|
4
|
8
|
771
|
843
|
16
|
9
|
İZMİR BŞB.
|
12
|
3
|
9
|
799
|
873
|
15
|
10
|
BİLECİK BELEDİYESİ
|
12
|
2
|
10
|
793
|
901
|
14
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