Bilyoner TKBL'de haftanın panoraması!

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.



TB2L’de 12.hafta oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar ve puan durumları şu şekilde:

Tarih Grup A Takım B Takım 20.01.2017 17:00 A ARTVİN BELEDİYE 64 - 60 ANTALYA SPOR 21.01.2017 14:00 B İZMİR BŞB. 54 - 61 TENİS ESKRİM DAĞCILIK 21.01.2017 16:00 B KEPEZ BELEDİYE 69 - 74 KARESİSPOR 21.01.2017 16:00 B YEŞİLYURT 80 - 70 ORMAN GENÇLİK 21.01.2017 17:00 A BOLU SPOR 77 - 55 MELİKGAZİ BELEDİYE 21.01.2017 17:00 B AYDIN BŞB.BLD.EFE SPOR 87 - 65 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. 21.01.2017 18:00 A FMV IŞIKSPOR 61 - 67 ADANASPOR 22.01.2017 15:00 B ÇANKIRI BELEDİYESİ DEMİRSPOR 91 - 82 BİLECİK BELEDİYESİ 22.01.2017 18:00 A TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR 61 - 77 TOFAŞ GELİŞİM 22.01.2017 19:00 A İNEGÖL BELEDİYESPOR 81 - 70 MALİYE PİYANGO SK

A GRUBU Takım O G M A Y P 1 ANTALYA SPOR 12 11 1 987 735 23 2 ARTVİN BELEDİYE 12 9 3 876 838 21 3 BOLU SPOR 12 8 4 825 764 20 4 TOFAŞ GELİŞİM 12 8 4 852 803 20 5 FMV IŞIKSPOR 12 7 5 791 750 19 6 İNEGÖL BELEDİYESPOR 12 5 7 817 806 17 7 ADANASPOR 12 4 8 777 883 16 8 TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR 12 4 8 787 856 16 9 MELİKGAZİ BELEDİYE 12 2 10 779 948 14 10 MALİYE PİYANGO SK 12 2 10 818 926 14