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Bilyoner TKBL'de haftanın panoraması!

Tarih23 Ocak 2017 , 16:47

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Bilyoner TKBL'de haftanın panoraması!

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde 12.hafta tamamlanırken, A Grubu’nda Antalyaspor, B Grubu’nda da Karesispor liderliklerini korudu.

TB2L’de 12.hafta oynanan karşılaşmalardan alınan sonuçlar ve puan durumları şu şekilde:

 Tarih Grup   A Takım        B Takım

20.01.2017 17:00

A

ARTVİN BELEDİYE

64

-

60

ANTALYA SPOR

21.01.2017 14:00

B

İZMİR BŞB.

54

-

61

TENİS ESKRİM DAĞCILIK

21.01.2017 16:00

B

KEPEZ BELEDİYE

69

-

74

KARESİSPOR

21.01.2017 16:00

B

YEŞİLYURT

80

-

70

ORMAN GENÇLİK

21.01.2017 17:00

A

BOLU SPOR

77

-

55

MELİKGAZİ BELEDİYE

21.01.2017 17:00

B

AYDIN BŞB.BLD.EFE SPOR

87

-

65

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

21.01.2017 18:00

A

FMV IŞIKSPOR

61

-

67

ADANASPOR

22.01.2017 15:00

B

ÇANKIRI BELEDİYESİ DEMİRSPOR

91

-

82

BİLECİK BELEDİYESİ

22.01.2017 18:00

A

TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR

61

-

77

TOFAŞ GELİŞİM

22.01.2017 19:00

A

İNEGÖL BELEDİYESPOR

81

-

70

MALİYE PİYANGO SK

 

 A GRUBU
  Takım 

1

ANTALYA SPOR

12

11

1

987

735

23

2

ARTVİN BELEDİYE

12

9

3

876

838

21

3

BOLU SPOR

12

8

4

825

764

20

4

TOFAŞ GELİŞİM

12

8

4

852

803

20

5

FMV IŞIKSPOR

12

7

5

791

750

19

6

İNEGÖL BELEDİYESPOR

12

5

7

817

806

17

7

ADANASPOR

12

4

8

777

883

16

8

TOLKAR GENÇ KARŞIYAKALILAR

12

4

8

787

856

16

9

MELİKGAZİ BELEDİYE

12

2

10

779

948

14

10

MALİYE PİYANGO SK

12

2

10

818

926

14

 

 B GRUBU
   Takım

1

KARESİSPOR

12

11

1

973

799

23

2

ORMAN GENÇLİK

12

9

3

857

799

21

3

AYDIN BŞB.BLD.EFE SPOR

12

7

5

962

914

19

4

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

12

7

5

926

866

19

5

KEPEZ BELEDİYE

12

7

5

890

835

19

6

ÇANKIRI BELEDİYESİ DEMİRSPOR

12

6

6

863

861

18

7

YEŞİLYURT

12

4

8

849

992

16

8

TENİS ESKRİM DAĞCILIK

12

4

8

771

843

16

9

İZMİR BŞB.

12

3

9

799

873

15

10

BİLECİK BELEDİYESİ

12

2

10

793

901

14

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