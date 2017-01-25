Yakın Doğu'ya Alman rakip!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Rutronik Stars Keltern ekibi ile karşılaşacak.

Kupada mücadele ettiği D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, bu turda eşleştiği Rutronik Stars Keltern'i deplasmandaki ilk maçta 76-62'lik skorla mağlup etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi karşısında yarın alacağı her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Yakın Doğu Üniversitesi, 13 sayıyla kaybetmesi durumunda bile tur atlayan ekip olacak.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.