Galatasaray zor kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Mersin BB ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 70-71’lik skorla galip ayrılarak KBL’de 12. galibiyetini elde etti.

Galatasaray karşılaşmaya Işıl Alben – Moriah Jefferson – Pınar Demirok – Cansu Köksal – Maryia Papova beşiyle başlarken Mersin BB ise Gökçe Doğan – Nilay Kartaltepe – Gintare Petronytre – Danielle Robinson – Nevin Vatansever beşiyle parkedeydi.

Galatasaray karşılaşmaya Işıl Alben’in üç sayılık basketiyle başladı. İki buçuk dakika geride kalırken Jefferson – Cansu ikilisiyle sayılar bulan takımımız bu bölümü 4-7 önde geçti. Oyun temposunun yüksek olduğu bu bölümlerde iki ekip de hızlı hücum sayılarıyla skor üretti. Mersin BŞB, Nilay ile üst üste sayılar bularak çeyreğin bitimine dört dakika kala skoru 14-14’e getirmeyi başardı. Ön alanda baskı kurarak rakibini top kayıplarına sürükleyen Sarı-Kırmızılılar’da Yvonne Anderson orta mesafeden bulduğu basketle bitime 02:18 kala skoru 18-20’ye getirerek Mersin temsilcisine molayı aldırdı. Son bir dakikaya bu skorla girilirken kalan bölümde Mersin üst üste sayılar bularak ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayılık basketle başlayan Mersin’e cevap, Işıl Alben ve Jefferson’ın sayılarıyla geldi (25-28). Üç dakikada 10-0’lık seriyle farkı 5’e çeken Sarı-Kırmızılılar’da Işıl Alben 10 sayıyla kenara geldi (25-30). Bu bölümde oyunda tempo düşerken 14. dakikada Galatasaray’ın 29-35 üstünlüğü vardı. Kalan sürede Cansu’nun etkili oyunuyla farkı arttıran Sarı-Kırmızılılar soyunma odasına 37-44 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Galatasaray iyi girerek üç dakikada skoru 40-49’a getirdi ve rakibine molayı aldırdı. Moladan Işıl’ın üçlüğüyle dönen Sarı-Kırmızılılar farkı çift hanelere çekmeyi başardı (40-52). Bu bölümde sahneye Galatasaray adına Moriah Jefferson çıktı. Savunmada çaldığı toplar sonrasında potaya hızlı giden Amerikalı oyun kurucu arka arkaya basketler bularak çeyreğin bitimine üç dakika kala skoru 45-58’ taşıdı. Son bir dakikaya 45-60 önde giren Maljkovic’in öğrencileri üçüncü çeyreği 47-60 önde geçti.

Dördüncü çeyreğe Mersin 10-0’lık seriyle başlayarak Marina Maljkovic’e molayı aldırdı (57-60). Moladan 4-0’la dönen Sarı-Kırımızılı ekip, bu kez rakibine molayı aldırdı (57-64). Moladan Mersin iyi dönerken bitime dört buçuk dakika kala farkı 1 sayıya indirmeyi başardı (63-64). Bu bölümde Anderson hızlı hücumda aldığı basket faulden 3 sayı çıkartarak skoru 63-67’ye getirdi. Son bölümler başa baş mücadeleye sahne oldu. Maçın bitimine iki dakika kala skorda 69-69 eşitlik vardı. Jefferson’ın bitime 30 saniye kala hızlı hücumda bulduğu turnike basketle Sarı-Kırmızılılar 70-71 öne geçerken Mersin BŞB molayı aldı. Mola dönüşünde Galatasaray'dan iyi savunma geldi ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 22-20

2. Çeyrek: 15-24 (37-44)

3. Çeyrek: 10-16 (47-60)

4. Çeyrek: 23-11 (70-71)