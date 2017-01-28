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Girne evinde geçit vermedi!

Tarih28 Ocak 2017 , 16:09

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Girne evinde geçit vermedi!

Girne Üniversitesi: 66 - MBK Doğuş Hastanesi: 60

Salon: Mamak Belediyesi 

Hakemler: Uğur Özen, Fazilet Gülter, Talat Mustafa Özdemir

Girne Üniversitesi: Simay Karaman, Özge Yavaş 6, Knezevic 12, Krivacevic 7, Pondexter 30, Williams 11, Merve Aydın, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 17, Rana Derin 9, Malashenko 6, Mayombo 14, Moss 8, Melis Talay 4, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız 2

1. Periyot: 14-20

Devre: 30-34

3. Periyot: 43-49

Beş faulle çıkan: 37.16 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Girne Üniversitesi, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 66-60 yendi. 

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