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Girne evinde geçit vermedi!
28 Ocak 2017 , 16:09
Girne Üniversitesi: 66 - MBK Doğuş Hastanesi: 60
Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Uğur Özen, Fazilet Gülter, Talat Mustafa Özdemir
Girne Üniversitesi: Simay Karaman, Özge Yavaş 6, Knezevic 12, Krivacevic 7, Pondexter 30, Williams 11, Merve Aydın, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 17, Rana Derin 9, Malashenko 6, Mayombo 14, Moss 8, Melis Talay 4, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız 2
1. Periyot: 14-20
Devre: 30-34
3. Periyot: 43-49
Beş faulle çıkan: 37.16 Malashenko (MBK Doğuş Hastanesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Girne Üniversitesi, sahasında MBK Doğuş Hastanesi'ni 66-60 yendi.
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