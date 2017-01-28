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Nefes kesen maçın galibi Galatasaray!
28 Ocak 2017 , 17:39
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70 - Galatasaray: 71
Salon: Edip Buran
Hakemler: Sami Özel, Ali Köseoğlu, Nihat Çetin
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 6, Nilay Kartaltepe 9, Petronyte 23, Robinson 12, Nevin Vatansever 5, Yaren Uslular, Henry 10, İlknur Yıldızhan, Şeyma Kutun 5
Galatasaray: Pınar Demirok 6, Cansu Köksal 8, Işıl Alben 20, Papova 7, Jefferson 15, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz, Anderson 11, İnci Güçlü 2, Seda Deniz, Vitola 2
1. Periyot: 22-20
Devre: 37-44
3. Periyot: 47-60
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-70 yendi.
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