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Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta sonuçları

Tarih29 Ocak 2017 , 19:35

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Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta sonuçları

Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 15.hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligin 15.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:

Tarih  A Takım        B Takım 

28.01.2017 13:00

BEŞİKTAŞ

 76

-

 82

BELLONA AGÜ

28.01.2017 14:00

BOTAŞ

 81

-

 72

TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK

28.01.2017 14:00

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

 66

-

 60

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

28.01.2017 15:30

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

 70

-

 71

GALATASARAY

29.01.2017 14:00

CANİK BELEDİYE

 56

-

 80

ADANA ASKİ

29.01.2017 17:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 74

-

 73

FENERBAHÇE

29.01.2017 16:00

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 76

-

 71

HATAY BŞB.

 

   Takım

1

FENERBAHÇE

15

13

2

1123

900

28

2

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

15

12

3

1112

902

27

3

GALATASARAY

15

12

3

1153

994

27

4

BELLONA AGÜ

15

11

4

1043

972

26

5

BEŞİKTAŞ

15

8

7

1024

1013

23

6

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

15

8

7

1066

1092

23

7

HATAY BŞB.

15

7

8

1073

1040

22

8

ADANA ASKİ

15

7

8

1041

1035

22

9

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

15

7

8

1024

1096

22

10

BOTAŞ

15

6

9

949

994

20

11

TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK

15

4

11

1011

1156

19

12

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

15

4

11

1024

1126

19

13

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

15

4

11

970

1109

19

14

CANİK BELEDİYE

15

2

13

950

1134

17

 


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