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Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta sonuçları
29 Ocak 2017 , 19:35
Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 15.hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligin 15.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
|Tarih
|A Takım
|B Takım
|
28.01.2017 13:00
|
BEŞİKTAŞ
|76
|
-
|82
|
BELLONA AGÜ
|
28.01.2017 14:00
|
BOTAŞ
|81
|
-
|72
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK
|
28.01.2017 14:00
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|66
|
-
|60
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|
28.01.2017 15:30
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|70
|
-
|71
|
GALATASARAY
|
29.01.2017 14:00
|
CANİK BELEDİYE
|56
|
-
|80
|
ADANA ASKİ
|
29.01.2017 17:00
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|74
|
-
|73
|
FENERBAHÇE
|
29.01.2017 16:00
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|76
|
-
|71
|
HATAY BŞB.
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
FENERBAHÇE
|
15
|
13
|
2
|
1123
|
900
|
28
|
2
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
12
|
3
|
1112
|
902
|
27
|
3
|
GALATASARAY
|
15
|
12
|
3
|
1153
|
994
|
27
|
4
|
BELLONA AGÜ
|
15
|
11
|
4
|
1043
|
972
|
26
|
5
|
BEŞİKTAŞ
|
15
|
8
|
7
|
1024
|
1013
|
23
|
6
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
8
|
7
|
1066
|
1092
|
23
|
7
|
HATAY BŞB.
|
15
|
7
|
8
|
1073
|
1040
|
22
|
8
|
ADANA ASKİ
|
15
|
7
|
8
|
1041
|
1035
|
22
|
9
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|
15
|
7
|
8
|
1024
|
1096
|
22
|
10
|
BOTAŞ
|
15
|
6
|
9
|
949
|
994
|
20
|
11
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK
|
15
|
4
|
11
|
1011
|
1156
|
19
|
12
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
4
|
11
|
1024
|
1126
|
19
|
13
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|
15
|
4
|
11
|
970
|
1109
|
19
|
14
|
CANİK BELEDİYE
|
15
|
2
|
13
|
950
|
1134
|
17
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