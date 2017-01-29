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Fenerbahçe şoke oldu!

Tarih29 Ocak 2017 , 18:40

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15.haftasında İstanbul Üniversitesi’ne konuk olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 74-73 mağlup ayrıldı.
 

Detaylar az sonra.... 

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