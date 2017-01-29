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İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Tarih29 Ocak 2017 , 19:53

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İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 74-73 yendi.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Yücel Çilingir, Murat Amaç, Alper Elçikoca

İstanbul Üniversitesi: Putnina 14, Cado 17, Hooper 17, White 19, Gizem Yavuz 7, İlayda Güner, Ayşe Okul

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Stricklen 9, Quigley 5, Gruda 11, Verameyenka 19, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 7, Pelin Derya Bilgiç 5, Melis Gülcan, Esra Ural 2

1. Periyot: 17-19

Devre: 36-35

3. Periyot: 51-57

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