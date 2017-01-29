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İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti
29 Ocak 2017 , 19:53
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 74-73 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Yücel Çilingir, Murat Amaç, Alper Elçikoca
İstanbul Üniversitesi: Putnina 14, Cado 17, Hooper 17, White 19, Gizem Yavuz 7, İlayda Güner, Ayşe Okul
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Stricklen 9, Quigley 5, Gruda 11, Verameyenka 19, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 7, Pelin Derya Bilgiç 5, Melis Gülcan, Esra Ural 2
1. Periyot: 17-19
Devre: 36-35
3. Periyot: 51-57
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