Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Melahat Aydın, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Famila Schio takımı ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde geride kalan hafta Galatasaray ile yaptıkları maçı son saniyede kaybettiklerini hatırlattı.

Rakipleri karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Aydın, "Ligde böyle maçlar oluyor ama biz takımımıza güveniyoruz ve tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz." dedi.

FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında İtalya'nın Famila Schio takımıyla karşılaşacaklarını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"FIBA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele ediyoruz ve çok iyi oynadığımız maçlarda mağlup olduk. İyi başladığımız ve son saniyeye kadar götürdüğümüz maçlar oldu ancak bir türlü kazanamadık. İtalya'nın Famila Schio takımı karşısında iyi mücadele edip seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi yenip Avrupa'daki şanssızlığımızı kırmak istiyoruz."

Melahat Aydın, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.