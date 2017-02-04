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AGÜ ikinci yarıda açıldı!

Tarih04 Şubat 2017 , 17:52

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AGÜ ikinci yarıda açıldı!

Bellona AGÜ: 74 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi 

Hakemler: Turgut Işık, Egemen Ercan, Oran Çağrı Hekimoğlu

Bellona AGÜ: Wautters 9, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 6, Dubljevic 16, Gray 20, Gizem Sezer 9, Wright 8, Sanders 6

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan, Nilay Kartaltepe 14, Petronyte 4, Robinson 14, Nevin Nevlin, Fahriye Abdı 20, Henry 6, Nevin Vatansever 6

1. Periyot: 20-25

Devre: 40-39

3. Periyot: 62-53

 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Bellona AGÜ, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 74-64 yendi.

 

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