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Beşiktaş'a Adana'da darbe!
04 Şubat 2017 , 17:39
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- Basketbol
- TKBL
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- Beşiktaş
Adana ASKİ: 61 - Beşiktaş: 56
Salon: Menderes
Hakemler: Murat Ciner, Ali Köseoğlu, Nihat Çetin
Adana ASKİ: Asena Yalçın 2, Ezgi Manlancı, Clark 28, Sanem Gamze Zeren 3, Kübra Erat 4, Sujanova, Bentley 14, Warley 10
Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir, Zellous 17, Burcu Çiğil, Esra Atacan 4, Harding 14, Perovanovic 13, Mehtap Karabilecen 2, Sevgi Uzun, Stokes 6
1. Periyot: 19-16
Devre: 31-33
3. Periyot: 46-48
Beş faulle çıkan: 33.56 Perovanovic (Beşiktaş)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Adana ASKİ, sahasında Beşiktaş'ı 61-56 yendi.
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- Basketbol
- TKBL
- Adana ASKİ
- Beşiktaş
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