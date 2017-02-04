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Botaş deplasmanda kazandı
04 Şubat 2017 , 16:06
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin16. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 77-63 yendi.
Salon:Edip Buran
Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Tolga Edis
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 9, Rana Derin 6, Emel Türkyılmaz 17, Mayombo 10, Moss 9, Aslı İnceer 5, Melis Talay, Funda Bali 3, Ferda Yıldız, Aysun Yararbaş 4
BOTAŞ: Sims 16, Elif Emirtekin 9, Kulichova 11, Tilbe Şentürk 11, Lacy 4, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Dilara Tongar 8, Özge Kavurmacıoğlu 5, Ivankovic 8
1. Periyot: 17-22
Devre: 30-44
3. Periyot:40-66
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