Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Botaş deplasmanda kazandı

Tarih04 Şubat 2017 , 16:06

Yorum
Botaş deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin16. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 77-63 yendi. 

Salon:Edip Buran 

Hakemler: Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin, Tolga Edis

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 9, Rana Derin 6, Emel Türkyılmaz 17, Mayombo 10, Moss 9, Aslı İnceer 5, Melis Talay, Funda Bali 3, Ferda Yıldız, Aysun Yararbaş 4

BOTAŞ: Sims 16, Elif Emirtekin 9, Kulichova 11, Tilbe Şentürk 11, Lacy 4, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Dilara Tongar 8, Özge Kavurmacıoğlu 5, Ivankovic 8 

1. Periyot: 17-22

Devre: 30-44

3. Periyot:40-66

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

me