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Galatasaray rahat kazandı
04 Şubat 2017 , 16:50
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- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 16.haftada Galatasaray kendi sahasındaki mücadelede Girne Üniversitesi’ni 89-68 yenerek 13.galibiyetini aldı. Girne Üniversitesi bu sonuçla haftayı 12 mağlubiyetle kapattı.
Galatasaray’da Jefferson 27 sayı 4 ribaunt 2 asist, Vitola 13 sayı 7 ribaunt 2 asist kaydetti. Girne Üniversitesi’nde Knezevic 21 sayı 5 asist ile maçı tamamladı.
Basketdergisi
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- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
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