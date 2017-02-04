Galatasaray rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 16.haftada Galatasaray kendi sahasındaki mücadelede Girne Üniversitesi’ni 89-68 yenerek 13.galibiyetini aldı. Girne Üniversitesi bu sonuçla haftayı 12 mağlubiyetle kapattı.



Galatasaray’da Jefferson 27 sayı 4 ribaunt 2 asist, Vitola 13 sayı 7 ribaunt 2 asist kaydetti. Girne Üniversitesi’nde Knezevic 21 sayı 5 asist ile maçı tamamladı.

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