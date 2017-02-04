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Yakın Doğu farklı kazandı

Tarih04 Şubat 2017 , 16:20

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Yakın Doğu farklı kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. hafta maçında Yakın Doğu Üni. deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 85-64 yendi. 

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu, Duhan Köyiçi

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 5, Tuğçe İnöntepe 5, Aysu Keskin 10, Gardner 15, Büşra Akgün 3, Bircan Gökdemir 6, Marina Baş 20 

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 7, Eldebrink 5, Robinson 8, Bahar Çağlar 10, Holingsvorth 8, Gizem Başaran 2, Mc Bride 33, Vandersloot 12 

1. Periyot: 20-22

Devre: 37-42

3. Periyot: 49-61

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