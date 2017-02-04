- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yakın Doğu farklı kazandı
04 Şubat 2017 , 16:20
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. hafta maçında Yakın Doğu Üni. deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 85-64 yendi.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu, Duhan Köyiçi
Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 5, Tuğçe İnöntepe 5, Aysu Keskin 10, Gardner 15, Büşra Akgün 3, Bircan Gökdemir 6, Marina Baş 20
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 7, Eldebrink 5, Robinson 8, Bahar Çağlar 10, Holingsvorth 8, Gizem Başaran 2, Mc Bride 33, Vandersloot 12
1. Periyot: 20-22
Devre: 37-42
3. Periyot: 49-61
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar