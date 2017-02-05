Fenerbahçe farka gitti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe, son sıradaki Samsun temsilcisi Canik Belediyespor'u 106-63 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, ilk çeyreği 30-12 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdürerek devre arasına 52-31 önde giren sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodu 77-51 önde bitirdi. Son çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, sahadan 43 sayı farkla 106-63 galip ayrıldı.

Süre alan 11 oyuncunun da skora katkı verdiği Fenerbahçe'de 7 basketbolcu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı-lacivertli ekipte Quigley 18, Ayşe Cora 14 sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Konuk ekip Canik Belediyespor'da 19 sayı kaydeden Babkina maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe, bu skorla ligdeki 14. galibiyetini alırken, Canik Belediyespor 14. kez mağlup oldu.

Detaylar

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Mehmet Onur Sönmez

Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 10, Ayşe Cora 14, Melisa Korkmaz 5, Melis Gülcan 3, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 10, Gruda 13, Quigley 18, Esra Ural 10, Stricklen 10

Canik Belediyespor: Ceren Gökdemir 2, Fatma Ata 2, Eldebrink 3, Miray Şahin Yıldırım, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Tuğba Taşçı, Hülya Çoklar 15, Murphy 10, Niray Sena Aral 2, Mircheva 8, Babkina 19

1. Periyot: 30-12

Devre: 52-31

3. Periyot: 77-51