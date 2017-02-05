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Hatay Büyükşehir Belediyespor kazanmasını bildi
05 Şubat 2017 , 18:30
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16.haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 66-52 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ogün Cılız, Hüseyin Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Snytsina 25, Hurst 7, Stankovic 2, Bahar Öztürk 10, Gamze Takmaz 2, Melike Oral 3, Devran Tanaçan Bostancı
İstanbul Üniversitesi: White 5, Ayşe Okul 6 , Putnina 17, Gizem Yavuz 8, İlayda Güner 2, Cado 2, Hooper 12, Kardelen Gezgin, Neslişah Cora, Müyesser Ceyda Domaç
1. Periyot: 11-12
Devre: 31-29
3. Periyot: 48-42
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