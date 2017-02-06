- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'dan çifte transfer!
06 Şubat 2017 , 13:07
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, pota altına iki takviye birden yaptı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, Portekizli pivot Sofia da Silva ile ABD'li Ashley Paris'i sezon sonuna kadar transfer etti.
Sarı-kırmızılı takımın İspanya'nın Girona ekibinden kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki ve 1,88 metre boyundaki Sofia da Silva, Portekiz Milli Takım formasını da giyiyor.
Galatasaray'ın bir diğer transferi 1987 doğumlu ve 1,91 metre boyundaki Ashley Paris ise Türkiye'de Ceyhan Belediyespor, Edremit Belediyesi Gürespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da görev almıştı.
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar