Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

1-4 Mart tarihleri arasında İzmir’in ev sahipliğinde organize edilecek Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kadınlar Türkiye Kupası’nın basın toplantısına; TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş ve ilk 8'de bitiren Bellona AGÜ, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi takımlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF CEO’su Ömer Onan, “Birbirinden değerli takımımızın kupa mücadelesinde şampiyon olmak için yarışacak. İzmir’e bu organizasyon ev sahipliği yapacak. İzmir’de basketbola olan ilgi ve uzun zamandır da organizasyon olmaması nedeniyle bu yönde bir tercih oldu. Sponsorluk ve naklen yayınla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Umarım birbirinden çekişmeli eşleşmeler olur. İzmirli basketbolseverlerin ve seyircilerin güzel maçlar izleyeceğini düşünüyorum” dedi.

TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de kura çekimi hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimine geçildi ve çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu.

Tarih Saat A Takım B Takım No 01.03.2017 13:00 Mersin Bşb. Bellona AGÜ 1.Maç 01.03.2017 15:15 Hatay Bşb. Fenerbahçe 2.Maç 01.03.2017 17:30 Galatasaray Yakın Doğu Üniv. 3.Maç 01.03.2017 19:45 İstanbul Üniv. Beşiktaş 4.Maç 02.03.2017 18:00 1.Maçın Galibi 2.Maçın Galibi 5.Maç 02.03.2017 20:15 3.Maçın Galibi 4.Maçın Galibi 6.Maç 04.03.2017 15:30 5.Maçın Galibi 6.Maçın Galibi 7.Maç



Kadınlar Türkiye Kupası kura çekiminin ardından takım temsilcilerinin yorumları şu şekilde:

Didem Akın (Fenerbahçe)

“Çok güzel bir organizasyon olacak. Uzun zamandır İzmir’de bir arada olamamıştık. Umarım keyifli maçlar olur. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda kaybetmiş, ligde kazanmıştık. Telafisi olmayan maçlar olacak... Kazanıp yarı finale yükselmek ve İzmir’de de kupayı kazanmak istiyoruz.”

Erdal Oktay (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

“Federasyonumuza bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Geçem sene de Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Biz zoru seviyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştık, inşallah Türkiye Kupasını da kazanan taraf oluruz.”

Müge Erdem (Galatasaray)

“Güzel bir kura çekimini geride bıraktık. İzmir’de turnuvanın olması bizim için ayrı heyecan. Umarım lige İzmir’den bir takım yükselir. Amacımız kupayı kazanmak olacak. Daha önce defalarca kupayı kazandık. Bir kez daha kupayı kazanmak istiyoruz. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum.”

Vedat Kalkan (Yakın Doğu Üniversitesi)

“Çeyrek finalde Galatasaray ile eşleştik. Güzel bir maç olacak. İki iyi takım karşılacak. Elimizden geleni yapacağız.”

Remzi Dilli (İstanbul Üniversitesi)

“Türkiye Kupası’nda herkese başarılar diliyorum. Kupayı tüm takımlar kazanabilecek güçte. Çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleştik. İşimiz kolay değil. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmaya gayret göstereceğiz."

Mehmet Can Akbudak (Beşiktaş)

“Kulüp olarak hedefimiz son güne kadar turnuvada yer almak ve final oynamak. Kupada yer alan tüm takımlara başarılar diliyorum.”