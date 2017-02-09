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Yakın Doğu gülemedi!
09 Şubat 2017 , 00:45
Reyer: 65 - Yakın Doğu Üniversitesi: 56
Salon: Palasport Taliercio
Hakemler: Francisco Arana (İspanya), Jean-Charles Collin (Fransa), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)
Reyer: Carangelo 7, Micovic 2, Fontenette 16, Walker 21, Ruzickova 15, Melchiori, Cubaj, Favento 4, Sandri
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 11, McBride 17, Carson 11, Robinson 4, Holingsvorth 12, Olcay Çakır, Eldebrink, Bahar Çağlar 1
1. çeyrek: 16-21
Devre: 34-32
3. çeyrek: 49-41
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında, İtalyan temsilcisi Reyer'e 9 sayı farkla 65-56 yenildi.
İlk periyot, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 21-16'lık üstünlüğüyle geçildi, ancak ev sahibi Reyer, etkili savunması sayesinde soyunma odasına 2 sayı farkla 34-32 önde gitti.
Son çeyrek öncesi farkı 8 sayıya (49-41) çıkaran Reyer, sahadan da 65-56 galip ayrıldı.
İtalyan temsilcisinde 21 sayı, 12 ribaunt ve 4 blokla oynayan Walker, maçın "en skorer" oyuncusu oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Reyer arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
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