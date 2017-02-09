Yakın Doğu gülemedi!

Reyer: 65 - Yakın Doğu Üniversitesi: 56

Salon: Palasport Taliercio

Hakemler: Francisco Arana (İspanya), Jean-Charles Collin (Fransa), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

Reyer: Carangelo 7, Micovic 2, Fontenette 16, Walker 21, Ruzickova 15, Melchiori, Cubaj, Favento 4, Sandri

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 11, McBride 17, Carson 11, Robinson 4, Holingsvorth 12, Olcay Çakır, Eldebrink, Bahar Çağlar 1

1. çeyrek: 16-21

Devre: 34-32

3. çeyrek: 49-41

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında, İtalyan temsilcisi Reyer'e 9 sayı farkla 65-56 yenildi.

İlk periyot, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 21-16'lık üstünlüğüyle geçildi, ancak ev sahibi Reyer, etkili savunması sayesinde soyunma odasına 2 sayı farkla 34-32 önde gitti.

Son çeyrek öncesi farkı 8 sayıya (49-41) çıkaran Reyer, sahadan da 65-56 galip ayrıldı.

İtalyan temsilcisinde 21 sayı, 12 ribaunt ve 4 blokla oynayan Walker, maçın "en skorer" oyuncusu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Reyer arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.