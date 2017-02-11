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Basketbolda derbi haftası!

Tarih11 Şubat 2017 , 10:11

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Basketbolda derbi haftası!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftası yarın İstanbul'da derbi maça sahne olacak.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi, Beşiktaş Akatlar Arena'da saat 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 yenilgiyle 30 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Sekizer galibiyet ve yenilginin ardından 24 puanı olan Beşiktaş ise 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 66-47 mağlup etmişti.

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