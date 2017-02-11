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Basketbolda derbi haftası!
11 Şubat 2017 , 10:11
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- Basketbol
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- Beşiktaş
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftası yarın İstanbul'da derbi maça sahne olacak.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi, Beşiktaş Akatlar Arena'da saat 15.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 yenilgiyle 30 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Sekizer galibiyet ve yenilginin ardından 24 puanı olan Beşiktaş ise 7. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 66-47 mağlup etmişti.
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Beşiktaş
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