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Çekişmeli maçta gülen AGÜ!

Tarih11 Şubat 2017 , 17:34

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Çekişmeli maçta gülen AGÜ!

Bellona AGÜ: 61 - Adana ASKİ: 60

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Şeyhmus Melek, Duhan Köyiçi

Bellona AGÜ: Wautters 8, Dila Aşkın 8, Ayşegül Günay 5, Dubljevic 7, Gray 6, Gizem Sezer 2, Wright 13, Sanders 12

Adana ASKİ: Asena Yalçın 12, Ezgi Manlancı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren , Kübra Erat 4, Sujanova 9, Bentle 10, Warley 10

1. Periyot: 18-13

Devre: 35-28

3. Periyot: 45-52 

 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Bellona AGÜ, Adana ASKİ'yi 61-60 yendi.

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