- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çekişmeli maçta gülen AGÜ!
11 Şubat 2017 , 17:34
Bellona AGÜ: 61 - Adana ASKİ: 60
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Şeyhmus Melek, Duhan Köyiçi
Bellona AGÜ: Wautters 8, Dila Aşkın 8, Ayşegül Günay 5, Dubljevic 7, Gray 6, Gizem Sezer 2, Wright 13, Sanders 12
Adana ASKİ: Asena Yalçın 12, Ezgi Manlancı, Clark 15, Sanem Gamze Zeren , Kübra Erat 4, Sujanova 9, Bentle 10, Warley 10
1. Periyot: 18-13
Devre: 35-28
3. Periyot: 45-52
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Bellona AGÜ, Adana ASKİ'yi 61-60 yendi.
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar