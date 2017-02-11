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Osmaniye ikinci yarıda yıkıldı!

Tarih11 Şubat 2017 , 18:25

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Osmaniye ikinci yarıda yıkıldı!

İstanbul Üniversitesi: 75 - Tosyalı Toyo Osmaniye: 64

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Musa Kazım Çetin, İsmail Binbir

İstanbul Üniversitesi: White 8, Ayşe Okul 4, Putnina 11, Gizem Yavuz 12, İlayda Güner 4, Cado 23, Hooper 10, Kardelen Gezgin 3

Tosyalı Toyo Osmaniye: Bas 13, Williams 5, Tuğçe İnöntepe 4, Saadet Aysu Keskin 4, Gardner 22, Büşra Akgün, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Grinsven 14

1. Periyot: 17-20

Devre: 34-32

3. Periyot: 53-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Üniversitesi sahasında Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 75-64 yendi.

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