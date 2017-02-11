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Yakın Doğu ezdi geçti..

Tarih11 Şubat 2017 , 18:25

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Yakın Doğu ezdi geçti..

Yakın Doğu Üniversitesi: 70 - MBK Doğuş Hastanesi: 34

Salon: Caferağa

Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Halil Erkoç

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 12, Eldebrink 5, Robinson 10, Bahar Çağlar 16, Sinem Ataş, Holingsvorth 6, Gizem Başaran 3, Mc Bridge 14, Vandersloot 4

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 4, Melis Talay 2, Emel Türkyılmaz, Mayombo 4,  Moss 14, Ferda Yıldız 8, Aysun Yararbaş 2

1. Periyot: 46-4

Devre: 40-10

3. Periyot: 59-19

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi'ni sahasında 36 sayı farkla 70-34 yendi.

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