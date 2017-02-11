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Yakın Doğu ezdi geçti..
11 Şubat 2017 , 18:25
Yakın Doğu Üniversitesi: 70 - MBK Doğuş Hastanesi: 34
Salon: Caferağa
Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Halil Erkoç
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 12, Eldebrink 5, Robinson 10, Bahar Çağlar 16, Sinem Ataş, Holingsvorth 6, Gizem Başaran 3, Mc Bridge 14, Vandersloot 4
MBK Doğuş Hastanesi: Snow 4, Melis Talay 2, Emel Türkyılmaz, Mayombo 4, Moss 14, Ferda Yıldız 8, Aysun Yararbaş 2
1. Periyot: 46-4
Devre: 40-10
3. Periyot: 59-19
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi'ni sahasında 36 sayı farkla 70-34 yendi.
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