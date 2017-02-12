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Derbide gülen taraf Beşiktaş
12 Şubat 2017 , 17:52
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 62-60 yendi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da dış şutlarda etkili oldu. Fenerbahçe; Quigley, Birsel Vardarlı Demirmen ve Verameyenka'nın üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları isabetlerle 4. dakikada 9-6 üstünlük sağladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlılar; rakibine Kübra İmren Siyahdemir ve Esra Erden Atacan'ın dış atışlarıyla cevap verdi ve ilk çeyreği 18-17 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş, Zellous'un skorer oyunuyla rakibinin öne geçmesine müsaade etmezken, 15. dakika siyah-beyazlıların 29-24 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe'nin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve hücumda iyi top dolaştıran Beşiktaş, 18. dakikada Zellous'un atışıyla farkı çift hanelere çıkarttı: 36-26. Kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, 7-0'lık seri yakalasa da Beşiktaş soyunma odasına 36-33 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Stokes'un boyalı alanda ürettiği skorlarla giren Beşiktaş, 23. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 43-36. Quigley'nin art arda bulduğu basketlerle toparlanan sarı-lacivertliler, Verameyenka'nın 26. dakikadaki isabetiyle 8-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 43-44. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve son periyoda sarı-lacivertliler, 52-49 üstün girdi.
Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin son periyoduna sert savunmayla başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikasında rakibine sayı imkanı tanımadığı bölümde Perovanovic'in dış atışıyla beraberliği yakaladı: 52-52. Savunma sertliğini sürdüren ve ilk 8 dakikasında rakibinin sadece 2 sayı bulmasına izin veren siyah-beyazlılar, Perovanovic'in basketiyle 38. dakikaya 56-54 üstün girdi. Son bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken, siyah-beyazlılar bitime 31 saniye kala Zellous'un isabetiyle farkı 3 sayıya (60-57) çıkardı ve maçı 62-60 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 25 sayı kaydeden Quigley oldu.
- Detaylar -
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Tekin Özübir, Göksun Öz, Erhan Gürsel
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 10, Zellous 15, Perovanovic 11, Stokes 13, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 5, Mehtap Karabilecen 2
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Quigley 25, Stricklen, Verameyenka 8, Levander 11, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Pelin Bilgiç, Esra Ural
1. Periyot: 18-17
Devre: 36-33
3. Periyot: 49-52
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