Derbide gülen taraf Beşiktaş

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 62-60 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da dış şutlarda etkili oldu. Fenerbahçe; Quigley, Birsel Vardarlı Demirmen ve Verameyenka'nın üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları isabetlerle 4. dakikada 9-6 üstünlük sağladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlılar; rakibine Kübra İmren Siyahdemir ve Esra Erden Atacan'ın dış atışlarıyla cevap verdi ve ilk çeyreği 18-17 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş, Zellous'un skorer oyunuyla rakibinin öne geçmesine müsaade etmezken, 15. dakika siyah-beyazlıların 29-24 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe'nin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren ve hücumda iyi top dolaştıran Beşiktaş, 18. dakikada Zellous'un atışıyla farkı çift hanelere çıkarttı: 36-26. Kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, 7-0'lık seri yakalasa da Beşiktaş soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Stokes'un boyalı alanda ürettiği skorlarla giren Beşiktaş, 23. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 43-36. Quigley'nin art arda bulduğu basketlerle toparlanan sarı-lacivertliler, Verameyenka'nın 26. dakikadaki isabetiyle 8-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 43-44. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve son periyoda sarı-lacivertliler, 52-49 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin son periyoduna sert savunmayla başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikasında rakibine sayı imkanı tanımadığı bölümde Perovanovic'in dış atışıyla beraberliği yakaladı: 52-52. Savunma sertliğini sürdüren ve ilk 8 dakikasında rakibinin sadece 2 sayı bulmasına izin veren siyah-beyazlılar, Perovanovic'in basketiyle 38. dakikaya 56-54 üstün girdi. Son bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken, siyah-beyazlılar bitime 31 saniye kala Zellous'un isabetiyle farkı 3 sayıya (60-57) çıkardı ve maçı 62-60 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 25 sayı kaydeden Quigley oldu.

- Detaylar -

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Tekin Özübir, Göksun Öz, Erhan Gürsel

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 10, Zellous 15, Perovanovic 11, Stokes 13, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 5, Mehtap Karabilecen 2

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Quigley 25, Stricklen, Verameyenka 8, Levander 11, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Pelin Bilgiç, Esra Ural

1. Periyot: 18-17

Devre: 36-33

3. Periyot: 49-52