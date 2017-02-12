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Galatasaray'a BOTAŞ darbesi!
12 Şubat 2017 , 16:24
BOTAŞ: 77 - Galatasaray: 74
Salon: Menderes
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Seyhan Topaloğlu, Hüseyin Çelik
BOTAŞ: Sims 23, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin 13, Kulichova 18, Tilbe Şenyürek 4, Lacy 12, Ivankovic 5
Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, İrem Topuz, Cansu Köksal 7, Işıl Alben 12, Anderson 6, Papova 3, Seda Deniz 5, Vitola 19, Jefferson 17
1. Periyot: 22-13
Devre: 49-29
3. Periyot: 64-58
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, sahasında Galatasaray'ı 77-74 yendi.
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