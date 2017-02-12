Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Galatasaray'a BOTAŞ darbesi!

Tarih12 Şubat 2017 , 16:24

Yorum
Galatasaray'a BOTAŞ darbesi!

BOTAŞ: 77 - Galatasaray: 74

Salon: Menderes

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Seyhan Topaloğlu, Hüseyin Çelik 

BOTAŞ: Sims 23, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin 13, Kulichova 18, Tilbe Şenyürek 4, Lacy 12, Ivankovic 5 

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, İrem Topuz, Cansu Köksal 7, Işıl Alben 12, Anderson 6, Papova 3, Seda Deniz 5, Vitola 19, Jefferson 17

1. Periyot: 22-13

Devre: 49-29 

3. Periyot: 64-58

 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, sahasında Galatasaray'ı 77-74 yendi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

me