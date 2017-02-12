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Güney derbisinde gülen Mersin!
12 Şubat 2017 , 16:26
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- Basketbol
- TKBL
- Mersin BŞB.
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 74 - Girne Üniversitesi: 69
Salon: Edip Buran
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Murat Amaç, Ahmet Tunca Evcil
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 6, Pentronyte 19, Abdi 11, Robinson 18, Nevin Vatansever 14, Gökçe Doğan 6, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular, Melike Yalçınkaya Bingül, Şeyman Kutun
Girne Üniversitesi: Pondexter 25, Williams 11, Knezevic 5, Krivacevic 6, Melisa Can 9, Özge Yavaş 9, Merve Aydın 4, Simay Karaman, Deniz Aygül, Betül Erkoyuncu
1. Periyot: 15-15
Devre: 36-38
3. Periyot: 58-57
5 Faulle Çıkan: 39.55 Pondexter (Girne Üniversitesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Girne Üniversitesi'ni 74-69 yendi.
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- Basketbol
- TKBL
- Mersin BŞB.
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