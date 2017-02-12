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Hatay deplasmanda kazandı
12 Şubat 2017 , 16:27
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Hatay BŞB
- Canik Belediye
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59-57 yendi.
- Detaylar -
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, Tolga Edis
Canik Belediyespor: Eldebrink 8, Miray Şahin Yıldırım 1, Hülya Çoklar 2, Murphy 21, Mirche 18, Elina Babkina 7
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 8, Snytsina 4, Hurst 20, Stankovic 18, Bahar Öztürk 7, Melike Tuğba Oral 2
1. Periyot: 20-12
Devre: 31-30
3. Periyot: 46-45
5 Faulle Çıkan: 34.27 Hülya Çoklar (Canik Belediyespor)
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Hatay BŞB
- Canik Belediye
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