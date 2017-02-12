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Hatay deplasmanda kazandı

Tarih12 Şubat 2017 , 16:27

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Hatay deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59-57 yendi.

- Detaylar -

Salon: Mehmet Can Öztürk 

Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, Tolga Edis

Canik Belediyespor: Eldebrink 8, Miray Şahin Yıldırım 1, Hülya Çoklar 2, Murphy 21, Mirche 18, Elina Babkina 7 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 8, Snytsina 4, Hurst 20, Stankovic 18, Bahar Öztürk 7, Melike Tuğba Oral 2

1. Periyot: 20-12

Devre: 31-30

3. Periyot: 46-45

5 Faulle Çıkan: 34.27 Hülya Çoklar (Canik Belediyespor)

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