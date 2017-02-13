Bilyoner TKBL'de 17. haftanın sonuçları

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 17. hafta sona erdi. İlginç ve sürpriz sonuçların fazla olduğu bir hafta geride kaldı. İşte toplu sonuçlar!

Tarih A Takım B Takım 11.02.2017 15:30 BELLONA AGÜ 61 - 60 ADANA ASKİ 11.02.2017 16:00 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 70 - 34 MBK DOĞUŞ HASTANESİ 11.02.2017 16:00 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 75 - 64 TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK 12.02.2017 14:00 BOTAŞ 77 - 74 GALATASARAY 12.02.2017 14:00 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD. 74 - 69 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 12.02.2017 14:00 CANİK BELEDİYE 57 - 59 HATAY BŞB. 12.02.2017 15:30 BEŞİKTAŞ 62 - 60 FENERBAHÇE