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Bilyoner TKBL'de 17. haftanın sonuçları

Tarih13 Şubat 2017 , 13:01

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Bilyoner TKBL'de 17. haftanın sonuçları

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 17. hafta sona erdi. İlginç ve sürpriz sonuçların fazla olduğu bir hafta geride kaldı. İşte toplu sonuçlar!

 

 Tarih A Takım         B Takım

11.02.2017 15:30

BELLONA AGÜ

 61

-

 60

ADANA ASKİ

11.02.2017 16:00

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

 70

-

 34

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

11.02.2017 16:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 75

-

 64

TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK

12.02.2017 14:00

BOTAŞ

 77

-

 74

GALATASARAY

12.02.2017 14:00

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

 74

-

 69

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

12.02.2017 14:00

CANİK BELEDİYE

 57

-

 59

HATAY BŞB.

12.02.2017 15:30

BEŞİKTAŞ

 62

-

 60

FENERBAHÇE

 


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