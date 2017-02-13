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Bilyoner TKBL'de 17. haftanın sonuçları
13 Şubat 2017 , 13:01
Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 17. hafta sona erdi. İlginç ve sürpriz sonuçların fazla olduğu bir hafta geride kaldı. İşte toplu sonuçlar!
|Tarih
|A Takım
|B Takım
|
11.02.2017 15:30
|
BELLONA AGÜ
|61
|
-
|60
|
ADANA ASKİ
|
11.02.2017 16:00
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|70
|
-
|34
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|
11.02.2017 16:00
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|75
|
-
|64
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK
|
12.02.2017 14:00
|
BOTAŞ
|77
|
-
|74
|
GALATASARAY
|
12.02.2017 14:00
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|74
|
-
|69
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|
12.02.2017 14:00
|
CANİK BELEDİYE
|57
|
-
|59
|
HATAY BŞB.
|
12.02.2017 15:30
|
BEŞİKTAŞ
|62
|
-
|60
|
FENERBAHÇE
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