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Beşiktaş hükmen galip!
14 Şubat 2017 , 20:44
Beşiktaş, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında 82-76 mağlup olduğu Bellona AGÜ Spor mücadelesinde hükmen galip sayıldı.
Beşiktaş, TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar göre Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında 82-76 mağlup olduğu Bellona AGÜ Spor mücadelesinde hükmen galip sayıldı. Karara gerekçe olarak ise Bellona AGÜ’nün maç kadrosunda genç oyuncu bulundurmaması gösterildi.
Beşiktaş'tan resmi açıklama
Beşiktaş resmi internet sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yaptı:
"Kadın Basketbol Takımımız, 13 Şubat 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında 82-76 mağlup olduğu rakibi Bellona AGÜ’nün maç kadrosunda genç oyuncu bulundurmamasından dolayı hükmen galip sayıldı."
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