Yabancı kuralı değişti!

TBF Yönetim Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yabancı kuralını değiştirdi.

Bu sezon ligde takımlar kadrolarında bulunan 4 yabancı oyuncunun tamamını oynatabiliyor. Gelecek sezondan itibaren ise kuralın 3+1 olarak değiştirileceği açıklandı. Buna göre gelecek sezon uygulamaya geçecek yeni kuralla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımları 3 oyuncuyu aynı anda oynatıp bir oyuncuyu ise yedek kulübesinde oturtabilecek.

Transfer yasağı

TBF Yönetim Kurulu, sporcuları ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere transfer yasağı getirdi.

Yapılan açıklamada, transfer yasağı getirilen kulübün veya kulüplerin ismi paylaşılmadı.