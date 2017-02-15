3 kez uzadı, Hatay kazandı!

Uniqa Sopron: 95 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 98

Salon: Sopron

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Ilona Kucerova (Çekya)

Uniqa Sopron: Turner 30, Fegyverneky 7, Johnson 11, Crvendakic 20, Ajdukovic 12, Krnjic 4, Hatar 3, Dubei 8

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hurst 16, Melike Tuğba Oral 5, Bahar Öztürk 33, Snytsina 6, Paris 33, Popovic, Stankovic 4, Gamze Takmaz 1

1. Periyot: 21-16

Devre: 34-36

3. Periyot: 53-52

Normal Süre: 66-66

1. Uzatma: 76-76

2. Uzatma: 87-87

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Uniqa Sopron takımını üç uzatma sonunda 98-95 yendi.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, grupta 6. galibiyetini elde etti. Macar temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.