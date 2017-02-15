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3 kez uzadı, Hatay kazandı!
15 Şubat 2017 , 22:43
Uniqa Sopron: 95 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 98
Salon: Sopron
Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Ilona Kucerova (Çekya)
Uniqa Sopron: Turner 30, Fegyverneky 7, Johnson 11, Crvendakic 20, Ajdukovic 12, Krnjic 4, Hatar 3, Dubei 8
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hurst 16, Melike Tuğba Oral 5, Bahar Öztürk 33, Snytsina 6, Paris 33, Popovic, Stankovic 4, Gamze Takmaz 1
1. Periyot: 21-16
Devre: 34-36
3. Periyot: 53-52
Normal Süre: 66-66
1. Uzatma: 76-76
2. Uzatma: 87-87
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Uniqa Sopron takımını üç uzatma sonunda 98-95 yendi.
Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, grupta 6. galibiyetini elde etti. Macar temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.
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