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AGÜ şov yaptı, çeyrek finale çıktı!

Tarih15 Şubat 2017 , 21:37

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AGÜ şov yaptı, çeyrek finale çıktı!

Bellona AGÜ: 85 - Spar Citylift Girona: 54

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi 

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Carlos Santos (Portekiz), Kate Webb (İngiltere) 

Bellona AGÜ: Wauters 15, Dila Aşkın 5, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 9, Gray 23, Tuğçe Canbaz,  Lara Sanders 10, Gizem Sezer, Mazic 5, Wright 6 

Spar Citylift Girona: Rodriguez 8, Buch 9, Peters 3, Jordana 3, Alminaite 12, Spanou 8, Oma 2, Ibekwe 9 

1. Periyot: 14-11

Devre: 38-24 

3. Periyot: 74-41

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 8 sayı farkla 71-63 kaybeden Kayseri temsilcisi, evinde aldığı bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Bellona AGÜ, ilk periyodu 14-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve farkı açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-24 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Bellona AGÜ, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle üçüncü periyodu rakibinin 33 sayı önünde kapadı: 74-41.

Son çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bellona AGÜ, mücadeleden 85-54 galip ayrıldı.

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