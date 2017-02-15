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Fenerbahçe 2. sırayı garantiledi!
15 Şubat 2017 , 23:22
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USK Prag: 63 - Fenerbahçe: 71
Salon: Sportovni Hala Krolovka
Hakemler: Janusc Calik (Polonya), Luka Kardum (Bulgaristan), Milan Nedovic (Slovenya)
USK Prag: Vaughn 8, Dupree 19, Petrovic 15, Hanusova 10, Palau 3, Xargay 8, Vyoralova
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Quigley 16, Stricklen 16, Gruda 11, Lavender 15, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora, Verameyenka, Tuğçe Canıtez
1. Periyot: 12-18
Devre: 29-31
3. Periyot: 47-47
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag'ı 71-63 yendi.
Gruptan çıkmaya daha önce hak kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla 11. galibiyetini aldı. Çekya temsilcisinin ikili averajda önünde bulunan sarı-lacivertliler, son maçlar öncesi grubu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.
Bu skorla 4. yenilgisini alan Çekya temsilcisinin ise 8 takımlı grubu 3. sırada bitirmesi kesinleşti.
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