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Galatasaray çeyrek finalde!
16 Şubat 2017 , 22:25
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Galatasaray: 68 - Virtus Eirene: 66
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)
Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5
Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara
1. Periyot: 14-15
Devre: 34-34
3. Periyot: 50-55
Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal (Galatasaray)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Eirene'yi 68-66 yendi.
Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Galatasaray, rövanşta da rakibini mağlup edip çeyrek finalist olmayı başardı.
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