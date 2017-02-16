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Marina Maljkovic'e büyük onur!
16 Şubat 2017 , 08:54
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- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, ülkesi Sırbistan’da 2010 yılında tekrar faaliyete geçen Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
Sırbistan Cumhuriyeti ve vatandaşlarını spor alanında temsil etmede olağanüstü bir başarı gösteren Maljkovic, Liyakat Nişanı’nı Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikolic’in elinden alacak.
Maljkovic, 2015 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı şampiyon yaparak ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Ayrıca Maljkovic, özellikle kız çocuklarının ülkede basketbola olan ilgisini artırmak için kendi imkanları ile ücretsiz basketbol kursları düzenletiyor.
Kaynak : Fanatik
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Galatasaray Odeabank
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