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TKBL'de 18. hafta heyecanı..
17 Şubat 2017 , 09:49
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne İntegral Forex Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
14.00 MBK Doğuş Hastanesi-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediyespor (Tosyalı)
14.00 Girne Üniversitesi-BOTAŞ (Mamak Belediyesi)
19 Şubat Pazar:
14.00 Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Menderes)
15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Abdi İpekçi)
15.30 Fenerbahçe-Bellona AGÜ (Metro Enerji Arena)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)
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