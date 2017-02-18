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Girne Üniversitesi: 79 - BOTAŞ: 76

Tarih18 Şubat 2017 , 16:04

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Girne Üniversitesi: 79 - BOTAŞ: 76

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Girne Üniversitesi, BOTAŞ'ı 79-76 yendi.

Salon: Mamak Belediyesi 

Hakemler: Sami Özel, Ali Köseoğlu, Umut Özgün Ergün

Girne Üniversitesi: Williams 20, Özge Yavaş 13, Krivacevic 7, Melisa Can 6, Pondexter 23, Knezevic 7, Merve Aydın 3, Safiye Simay Karaman

BOTAŞ: Sims 29, Elif Emirtekin 15, Kulichova 8, Tilbe Şenyürek 7, Lacy 8, Ivankovic 4, Özge Kavurmacıoğlu 3, Dilara Tongar, Zeynep Öykü Kalbisağde 2

1. Periyot: 13-23

Devre: 32-40

3. Periyot: 57-62

Beş faulle çıkan: 39.54 Kulichova (BOTAŞ)

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