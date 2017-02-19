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ASKİ evinde geçti vermedi!

Tarih19 Şubat 2017 , 16:12

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ASKİ evinde geçti vermedi!

Adana ASKİ: 70 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 58

Salon: Menderes

Hakemler: Ozan Gönen, Seyhan Topaloğlu, Alper Elçikoca

Adana ASKİ: Asena Yalçın 14, Ezgi Manlacı, Clark 14, Kübra Erat 4, Sujanova 9, Bentley 11, Warley 16, Tuğçe Murat 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 10, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular, Petronyte 16, Farhiya Abdi 12, Melike Yalçınkaya Bingül, Robinson 12, Şeyma Kutun 2, Nevin Vatansever 6

1. Periyot: 22-13

Devre: 35-30

3. Periyot: 55-36

Beş faulle çıkan: 39.06 Bentley (Adana ASKİ)

 

 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Adana ASKİ, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 70-58 yendi.

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