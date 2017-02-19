- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
ASKİ evinde geçti vermedi!
19 Şubat 2017 , 16:12
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Adana ASKİ
- Mersin BŞB.
Adana ASKİ: 70 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 58
Salon: Menderes
Hakemler: Ozan Gönen, Seyhan Topaloğlu, Alper Elçikoca
Adana ASKİ: Asena Yalçın 14, Ezgi Manlacı, Clark 14, Kübra Erat 4, Sujanova 9, Bentley 11, Warley 16, Tuğçe Murat 2
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 10, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular, Petronyte 16, Farhiya Abdi 12, Melike Yalçınkaya Bingül, Robinson 12, Şeyma Kutun 2, Nevin Vatansever 6
1. Periyot: 22-13
Devre: 35-30
3. Periyot: 55-36
Beş faulle çıkan: 39.06 Bentley (Adana ASKİ)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Adana ASKİ, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 70-58 yendi.
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Adana ASKİ
- Mersin BŞB.
YORUM EKLE
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 25
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller