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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları
19 Şubat 2017 , 00:27
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Her iki ligde de haftanın son karşılaşmaları yarın oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
MBK Doğuş Hastanesi-İstanbul Üniversitesi: 46-80
Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediyespor: 82-86
Girne Üniversitesi-BOTAŞ: 79-76
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 91-86
Petkimspor-Pertevniyal: 86-69
Mamak Belediye Ankara DSİ-Bursaspor Durmazlar: 68-75
Nesine.com Eskişehir Basket-Türk Telekom: 94-90
Düzce Belediyespor-Yalova Group Belediye: 63-64
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muğla Orman: 89-65
Akhisar Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi: 84-78
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