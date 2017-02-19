Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Her iki ligde de haftanın son karşılaşmaları yarın oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle:

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

MBK Doğuş Hastanesi-İstanbul Üniversitesi: 46-80

Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediyespor: 82-86

Girne Üniversitesi-BOTAŞ: 79-76

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 91-86

Petkimspor-Pertevniyal: 86-69

Mamak Belediye Ankara DSİ-Bursaspor Durmazlar: 68-75

Nesine.com Eskişehir Basket-Türk Telekom: 94-90

Düzce Belediyespor-Yalova Group Belediye: 63-64

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muğla Orman: 89-65

Akhisar Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi: 84-78