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Beşiktaş Hatay'da kayıp..
19 Şubat 2017 , 18:28
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64 - Beşiktaş: 61
Salon: Antakya
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 12, Snytsina 6, Hurst 16, Stankovic 6, Devran Bostancı 2, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 9, Tuğba Oral 2
Beşiktaş: Kübra Siyahdemir 2, Zellous 21, Burcu Çiğil 2, Esra Atacan 9, Harding 3, Perovanovic 10, Mehtap Karabilecen, Stokes 14
1. Periyot: 16-13
Devre: 33-28
3. Periyot: 44-55
5 faulle çıkan: 33.12 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 64-61 yendi.
Öte yandan, karşılaşmanın bazı bölümlerinde taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Tribünlerden sahaya ayakkabı ve su dolu plastik bardak atıldı.
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