Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Beşiktaş Hatay'da kayıp..

Tarih19 Şubat 2017 , 18:28

Yorum
Beşiktaş Hatay'da kayıp..

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64 - Beşiktaş: 61

Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Halil Erkoç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 12, Snytsina 6, Hurst 16, Stankovic 6, Devran Bostancı 2, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 9, Tuğba Oral 2 

Beşiktaş: Kübra Siyahdemir 2, Zellous 21, Burcu Çiğil 2, Esra Atacan 9, Harding 3, Perovanovic 10, Mehtap Karabilecen, Stokes 14

1. Periyot: 16-13 

Devre: 33-28

3. Periyot: 44-55

5 faulle çıkan: 33.12 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor) 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 64-61 yendi.

Öte yandan, karşılaşmanın bazı bölümlerinde taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Tribünlerden sahaya ayakkabı ve su dolu plastik bardak atıldı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

ih