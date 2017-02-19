Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TKBL

Fenerbahçe: 74 - Bellona AGÜ: 79

Tarih19 Şubat 2017 , 17:44

Yorum
Fenerbahçe: 74 - Bellona AGÜ: 79

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Fenerbahçe'yi 79-74 yendi.

Salon: Metro Enerji Arena 

Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, Benhür İrcel

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 8, Stricklen 20, Gruda 15, Lavender 10, Ayşe Cora 8, Tuğçe Canıtez 2, Pelin Derya Bilgiç

Bellona AGÜ: Wright 10, Ayşegül Günay 8, Sanders 16, Dubljevic 6, Wauters 10, Dila Aşkın, Gray 26, Şaziye İvegin Üner 3 

1. Periyot: 25-21

Devre: 45-45 

3. Periyot: 56-60

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TKBL HaberleriTüm TKBL Haberleri

me