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Fenerbahçe: 74 - Bellona AGÜ: 79
19 Şubat 2017 , 17:44
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- Basketbol
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Fenerbahçe'yi 79-74 yendi.
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Tahsin Kuzu, Fatih Güler, Benhür İrcel
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 8, Stricklen 20, Gruda 15, Lavender 10, Ayşe Cora 8, Tuğçe Canıtez 2, Pelin Derya Bilgiç
Bellona AGÜ: Wright 10, Ayşegül Günay 8, Sanders 16, Dubljevic 6, Wauters 10, Dila Aşkın, Gray 26, Şaziye İvegin Üner 3
1. Periyot: 25-21
Devre: 45-45
3. Periyot: 56-60
- İlgili:
- Basketbol
- TKBL
- Fenerbahçe
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