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Bilyoner TKBL'de 18. hafta sona erdi!
20 Şubat 2017 , 16:13
Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 18.hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligin 18.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
|Tarih
|A Takım
|B Takım
|
18.02.2017 14:00
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|46
|
-
|80
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
18.02.2017 14:00
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK
|82
|
-
|86
|
CANİK BELEDİYE
|
18.02.2017 14:00
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|79
|
-
|76
|
BOTAŞ
|
19.02.2017 14:00
|
ADANA ASKİ
|70
|
-
|58
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|
19.02.2017 15:00
|
GALATASARAY
|60
|
-
|81
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|
19.02.2017 15:30
|
FENERBAHÇE
|74
|
-
|79
|
BELLONA AGÜ
|
19.02.2017 16:30
|
HATAY BŞB.
|64
|
-
|61
|
BEŞİKTAŞ
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|
1
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|
18
|
15
|
3
|
1348
|
1060
|
33
|
2
|
FENERBAHÇE
|
18
|
14
|
4
|
1363
|
1104
|
32
|
3
|
GALATASARAY
|
18
|
13
|
5
|
1376
|
1220
|
31
|
4
|
BELLONA AGÜ
|
18
|
13
|
5
|
1175
|
1114
|
30
|
5
|
HATAY BŞB.
|
18
|
10
|
8
|
1262
|
1210
|
28
|
6
|
BEŞİKTAŞ
|
18
|
10
|
8
|
1147
|
1116
|
28
|
7
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
18
|
10
|
8
|
1273
|
1268
|
28
|
8
|
ADANA ASKİ
|
18
|
9
|
9
|
1232
|
1210
|
27
|
9
|
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.
|
18
|
8
|
10
|
1220
|
1309
|
26
|
10
|
BOTAŞ
|
18
|
8
|
10
|
1179
|
1210
|
25
|
11
|
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
|
18
|
5
|
13
|
1240
|
1365
|
23
|
12
|
TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK
|
18
|
4
|
14
|
1221
|
1402
|
22
|
13
|
MBK DOĞUŞ HASTANESİ
|
18
|
4
|
14
|
1113
|
1336
|
22
|
14
|
CANİK BELEDİYE
|
18
|
3
|
15
|
1156
|
1381
|
21
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