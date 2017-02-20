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Bilyoner TKBL'de 18. hafta sona erdi!

Tarih20 Şubat 2017 , 16:13

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Bilyoner TKBL'de 18. hafta sona erdi!

Bilyoner.com KBL’de 2016-2017 sezonunda 18.hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligin 18.haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:

 Tarih A Takım         B Takım

18.02.2017 14:00

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

 46

-

 80

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

18.02.2017 14:00

TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK

 82

-

 86

CANİK BELEDİYE

18.02.2017 14:00

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

 79

-

 76

BOTAŞ

19.02.2017 14:00

ADANA ASKİ

 70

-

 58

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

19.02.2017 15:00

GALATASARAY

 60

-

 81

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

19.02.2017 15:30

FENERBAHÇE

 74

-

 79

BELLONA AGÜ

19.02.2017 16:30

HATAY BŞB.

 64

-

 61

BEŞİKTAŞ

 

   Takım

1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

18

15

3

1348

1060

33

2

FENERBAHÇE

18

14

4

1363

1104

32

3

GALATASARAY

18

13

5

1376

1220

31

4

BELLONA AGÜ

18

13

5

1175

1114

30

5

HATAY BŞB.

18

10

8

1262

1210

28

6

BEŞİKTAŞ

18

10

8

1147

1116

28

7

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

18

10

8

1273

1268

28

8

ADANA ASKİ

18

9

9

1232

1210

27

9

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BLD.

18

8

10

1220

1309

26

10

BOTAŞ

18

8

10

1179

1210

25

11

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

18

5

13

1240

1365

23

12

TOSYALI TOYO OSMANİYE GSK

18

4

14

1221

1402

22

13

MBK DOĞUŞ HASTANESİ

18

4

14

1113

1336

22

14

CANİK BELEDİYE

18

3

15

1156

1381

21

 

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