Canik ile sözleşme imzaladı!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Cani̇k Beledi̇yespor, ABD'li oyun kurucu Briann January ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ercan Bayrak yaptığı açıklamada, bir dönem Adana ASKİ'de de oynayan 30 yaşındaki basketbolcuyu sezon sonuna kadar kadrolarına kattıklarını söyledi.

Takımın başına Erman Okerman'ı getirdiklerini hatırlatan Bayrak, "İnşallah yaptığımız bu transfer ile ligde kalmak adına iyi işler yapacağız. Briann, hafta sonu sahamızda yapacağımız MBK Doğuş Hastanesi maçında sahada olacak." dedi.

Bayrak, bir yabancı oyuncuyu daha kadrolarına katmayı düşündüklerini kaydetti.